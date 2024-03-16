Intel продолжит сотрудничество с TSMC в производстве чипов

Зинснер подчеркнул, что Intel является крупным клиентом TSMC и планирует сохранить этот статус. Кроме того, компания сейчас больше, чем когда-либо, зависит от внешних производителей. Из-за недостатка собственных производственных мощностей Intel будет придерживаться стратегии Smart Capital и продолжит использовать услуги внешних заводов.

Директор компании также отметил, что сотрудничество Intel с TSMC не ограничивается конкуренцией: компании обмениваются заказами, и TSMC приобретает оборудование для фотолитографии у Intel. Взаимодействие на уровне руководителей также остается на высоком уровне.

По мнению Зинснера, Intel, возможно, не получит большинство заказов на 18-нм технологическом узле от крупных внешних производителей, но даже небольшие заказы будут иметь большое значение для компании, поскольку это станет отправной точкой для будущих производственных операций и ключевым элементом привлекательности.