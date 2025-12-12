Intel проверила оборудование компании ACM, связанной с санкционными структурами

При этом неясно, планирует ли Intel включать оборудование в производственные линии. Нет сведений о нарушении компанией требований экспортного контроля. ACM подтвердила поставку нескольких инструментов крупному американскому производителю, часть из которых соответствует нужным параметрам.

Факт заинтересованности Intel вызвал обсуждение среди политиков, которые опасаются передачи технологий и усиления роли китайских производителей. ACM заявляет, что её американские подразделения работают независимо от санкционированных структур, а поддержка клиентов осуществляется сотрудниками из США.