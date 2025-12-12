Intel проверила оборудование компании ACM, связанной с санкционными структурами

Опубликовано 12 декабря 2025, 18:271 мин.
Intel проверила оборудование компании ACM, связанной с санкционными структурамиИспытания касались инструментов для процесса 14A
Intel в этом году провела тестирование оборудования от ACM Research, американской компании с подразделениями в Китае и Южной Корее, которые ранее попали под санкции США. По данным источников, испытания касались двух установок для влажного травления, применяемых при обработке кремниевых пластин. Эти инструменты рассматриваются для использования в технологическом процессе Intel 14A, запуск которого ожидается в 2027 году.
При этом неясно, планирует ли Intel включать оборудование в производственные линии. Нет сведений о нарушении компанией требований экспортного контроля. ACM подтвердила поставку нескольких инструментов крупному американскому производителю, часть из которых соответствует нужным параметрам.
Факт заинтересованности Intel вызвал обсуждение среди политиков, которые опасаются передачи технологий и усиления роли китайских производителей. ACM заявляет, что её американские подразделения работают независимо от санкционированных структур, а поддержка клиентов осуществляется сотрудниками из США.