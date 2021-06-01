Наука и технологии
Сегодня в 08:29
Intel публично раскритиковала производительность играх компьютеров Apple на мобильном чипе M1Противостояние обещает быть долгим и очень интересным
После объявления компанией Apple о намерении перейти на собственные процессоры Apple Silicon в компьютерах, между купертиновцами и Intel началось разгораться противостояние. Очередным «ударом» стала публичная критика игровых возможностей компьютеров Apple со стороны «синих».
Так, накануне Intel анонсировала пополнение в линейке процессоров Tiger Lake-U для ноутбуков. Одной из особенностей обновления стал встроенный графический ускоритель Iris Xe. MacRumors пишет, что с его помощью пользователи могут запустить популярные игры в разрешении 1080p без необходимости в дискретной видеокарте.
Именно в момент демонстрации этой возможности, Intel заявила, что Mac на базе M1 «неудовлетворительны» в вопросах производительности в играх. И, разумеется, это делает их хуже большинства Windows-ноутбуков на базе процессоров Intel.