Так, накануне Intel анонсировала пополнение в линейке процессоров Tiger Lake-U для ноутбуков. Одной из особенностей обновления стал встроенный графический ускоритель Iris Xe. MacRumors пишет, что с его помощью пользователи могут запустить популярные игры в разрешении 1080p без необходимости в дискретной видеокарте.

Именно в момент демонстрации этой возможности, Intel заявила, что Mac на базе M1 «неудовлетворительны» в вопросах производительности в играх. И, разумеется, это делает их хуже большинства Windows-ноутбуков на базе процессоров Intel.