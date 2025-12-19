Intel раскритиковали за тестирование китайского оборудования

Это оборудование оценивалось для возможного использования в самом передовом технологическом процессе Intel под названием 14A. Два подразделения ACM были внесены в санкционный список США в прошлом году.

Сенатор Марша Блэкберн заявила, что тестирование данных инструментов открывает возможности для КНР повлиять на передовые полупроводниковые мощности США. Она призвала принять закон, запрещающий получателям государственных субсидий использовать китайское оборудование.

Intel заявила, что в настоящее время не применяет инструменты ACM в производстве и соблюдает все законы. Компания подчеркнула, что относится к вопросам безопасности крайне серьезно, ограничивая передачу данных и контролируя коммуникации оборудования.

Reuters не обнаружил свидетельств нарушения Intel каких-либо правил.