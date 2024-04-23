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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 18:00
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Intel расширил сотрудничество с Пентагоном для разработки передовых микросхем

Для национальной безопасности
Intel расширяет свое партнерство с Пентагоном, предоставляя доступ к передовым технологиям производства микросхем для национальной безопасности. В рамках программы RAMP-C, компания предоставит образцы микросхем нового поколения, которые могут быть произведены только в Европе или Азии.
Intel расширил сотрудничество с Пентагоном для разработки передовых микросхем

© Ferra.ru

Третья фаза программы RAMP-C будет охватывать прототипы, созданные на основе будущего производственного процесса 18A от Intel. Эти высокотехнологичные процессы обычно используются в потребительских процессорах для выполнения вычислительных и графических задач.

Эти усовершенствованные микросхемы часть стратегии Intel по сотрудничеству с партнерами в области оборонно-промышленного комплекса, а также с потребительскими компаниями, такими как Microsoft, NVIDIA и IBM, для развития технологии производства микросхем 18A.

Главный исполнительный директор Intel Патрик Гельсингер выделил превосходные возможности по управлению энергопотреблением микросхем 18A и сравнил их с технологией 2-нанометровых чипов TSMC.

Департамент микроэлектронной инженерии Пентагона ожидает демонстрации производства прототипов микросхем 18A от Intel в 2025 году. Третий этап программы RAMP-C сосредоточится на разработке конечных проектов микросхем. Это заключительный этап процесса проектирования, где инженеры переходят к созданию масок, которые направляют производственные машины в процессе производства.

Источник:WCCFTECH
Автор:Булат Кармак
Теги:
#полупроводник
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#INTEL
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#производство