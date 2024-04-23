Intel расширил сотрудничество с Пентагоном для разработки передовых микросхем

Третья фаза программы RAMP-C будет охватывать прототипы, созданные на основе будущего производственного процесса 18A от Intel. Эти высокотехнологичные процессы обычно используются в потребительских процессорах для выполнения вычислительных и графических задач.

Эти усовершенствованные микросхемы часть стратегии Intel по сотрудничеству с партнерами в области оборонно-промышленного комплекса, а также с потребительскими компаниями, такими как Microsoft, NVIDIA и IBM, для развития технологии производства микросхем 18A.

Главный исполнительный директор Intel Патрик Гельсингер выделил превосходные возможности по управлению энергопотреблением микросхем 18A и сравнил их с технологией 2-нанометровых чипов TSMC.

Департамент микроэлектронной инженерии Пентагона ожидает демонстрации производства прототипов микросхем 18A от Intel в 2025 году. Третий этап программы RAMP-C сосредоточится на разработке конечных проектов микросхем. Это заключительный этап процесса проектирования, где инженеры переходят к созданию масок, которые направляют производственные машины в процессе производства.