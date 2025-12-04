Наука и технологии
Опубликовано 04 декабря 2025, 22:39
1 мин.

Intel решила сохранить подразделение по сетевым технологиям

После стратегического анализа
Intel объявила о решении сохранить в своей структуре сетевое и коммуникационное подразделение (NEX). Ранее компания рассматривала возможность его продажи в рамках анализа стратегических опций для улучшения финансового положения.
Intel решила сохранить подразделение по сетевым технологиям

© Ferra.ru

В заявлении Intel говорится, что сохранение бизнеса позволит добиться более тесной интеграции между аппаратным обеспечением, программным обеспечением и системами. Это, по мнению компании, усилит предложение для клиентов в сферах искусственного интеллекта, центров обработки данных и периферийных вычислений.

В этом году Intel изучала возможность выделения NEX в отдельную компанию. Эти планы были частью стратегии генерального директора Лип-Бу Тана по избавлению от непрофильных активов.

Ранее летом компания привлекла 8,9 миллиарда долларов от правительства США, а также инвестиции в 2 миллиарда долларов от SoftBank и 5 миллиардов от Nvidia.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
,
#Intel