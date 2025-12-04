Intel решила сохранить подразделение по сетевым технологиям

Опубликовано 04 декабря 2025, 22:391 мин.
Intel решила сохранить подразделение по сетевым технологиямПосле стратегического анализа
Intel объявила о решении сохранить в своей структуре сетевое и коммуникационное подразделение (NEX). Ранее компания рассматривала возможность его продажи в рамках анализа стратегических опций для улучшения финансового положения.
В заявлении Intel говорится, что сохранение бизнеса позволит добиться более тесной интеграции между аппаратным обеспечением, программным обеспечением и системами. Это, по мнению компании, усилит предложение для клиентов в сферах искусственного интеллекта, центров обработки данных и периферийных вычислений.
В этом году Intel изучала возможность выделения NEX в отдельную компанию. Эти планы были частью стратегии генерального директора Лип-Бу Тана по избавлению от непрофильных активов.
Ранее летом компания привлекла 8,9 миллиарда долларов от правительства США, а также инвестиции в 2 миллиарда долларов от SoftBank и 5 миллиардов от Nvidia.