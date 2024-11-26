Intel решила сократить расходы, продав 80 Га земли

Опубликовано 26 ноября 2024, 07:151 мин.
Intel решила сократить расходы, продав 80 Га землиДокатились...
Intel планирует продать 80-Га кампус в городе Фолсом, Калифорния, чтобы сократить расходы на фоне снижения продаж.
Компания также рассматривает возможность частичной сдачи в аренду этого объекта. Кампус включает семь зданий и 1.6 млн квадратных футов офисных и лабораторных помещений.
Продажа недвижимости — часть стратегии Intel по оптимизации расходов, включающей сокращение площадей и концентрацию операций на более крупных площадках, таких как штаб-квартира в Санта-Кларе.
Напомним, что с 2021 года доходы Intel упали на треть, а за последний квартал убытки составили почти $17 млрд.
Компания столкнулась с усиленной конкуренцией со стороны TSMC и NVIDIA, теряя долю на рынках микропроцессоров и искусственного интеллекта.
В рамках программы экономии Intel уже сократила 15 000 рабочих мест и планирует снизить расходы на $10 млрд.