Intel решила сократить расходы, продав 80 Га земли

Компания также рассматривает возможность частичной сдачи в аренду этого объекта. Кампус включает семь зданий и 1.6 млн квадратных футов офисных и лабораторных помещений.

Продажа недвижимости — часть стратегии Intel по оптимизации расходов, включающей сокращение площадей и концентрацию операций на более крупных площадках, таких как штаб-квартира в Санта-Кларе.

Напомним, что с 2021 года доходы Intel упали на треть, а за последний квартал убытки составили почти $17 млрд.

Компания столкнулась с усиленной конкуренцией со стороны TSMC и NVIDIA, теряя долю на рынках микропроцессоров и искусственного интеллекта.

В рамках программы экономии Intel уже сократила 15 000 рабочих мест и планирует снизить расходы на $10 млрд.