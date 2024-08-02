Intel сэкономит в 2025 году за счёт увольнения 15% сотрудников

Показатели квартальной выручки не оправдали ожиданий корпорации. Второй квартал 2024 года принёс Intel $12,8 млрд, что на 1% меньше год к году. Чистый убыток составил $1,61 млрд в соотношении с $1,48 млрд за второй квартал 2023 года.

Для сокращения расходов планируется уволить 15% сотрудников. Работает в компании 125 тысяч человек, то есть уже к концу 2024 года Intel может уволить порядка 19 тысяч человек, хотя конкретная цифра официально и не названа.