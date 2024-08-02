Intel сэкономит в 2025 году за счёт увольнения 15% сотрудников

Опубликовано 02 августа 2024, 21:00
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Intel сэкономит в 2025 году за счёт увольнения 15% сотрудниковКомпанию не устраивают текущие доходы
Руководство чипмейкера Intel сократит операционные расходы за счёт увольнения 15% сотрудников к концу 2024 года. Компанию не устраивает текущее положение дел по части соотношения расходов и доходов.
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Показатели квартальной выручки не оправдали ожиданий корпорации. Второй квартал 2024 года принёс Intel $12,8 млрд, что на 1% меньше год к году. Чистый убыток составил $1,61 млрд в соотношении с $1,48 млрд за второй квартал 2023 года.
Для сокращения расходов планируется уволить 15% сотрудников. Работает в компании 125 тысяч человек, то есть уже к концу 2024 года Intel может уволить порядка 19 тысяч человек, хотя конкретная цифра официально и не названа.