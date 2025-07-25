Intel сократит штат на 22%

Под сокращение попали не только сотрудники, но и целые направления бизнеса, от которых компания решила отказаться. Финансовый директор Intel уточнил, что изменения затронули в основном уровень среднего звена управления — было устранено около половины внутренних управленческих слоев. Такой «точечный» подход, по мнению компании, поможет упростить структуру и сократить издержки.

Новая стратегия Лип-Бу Тана направлена на то, чтобы сократить неэффективные расходы и перестроить бизнес-модель. Руководство заявило, что компания больше не будет инвестировать в проекты, не имеющие четкой финансовой отдачи. Ранее Intel допускала серьезные просчеты в управлении, что привело к отставанию на фоне конкурентов.