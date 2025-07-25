Опубликовано 25 июля 2025, 16:361 мин.
Intel сократит штат на 22%Компания закрывает просчеты в производстве
К концу 2025 года Intel сократит численность сотрудников до 75 тысяч человек — это на 22% меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщил новый глава компании Лип-Бу Тан, который занял пост генерального директора в марте. Массовые увольнения уже частично завершены, а руководство продолжает реализацию новой стратегии.
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Под сокращение попали не только сотрудники, но и целые направления бизнеса, от которых компания решила отказаться. Финансовый директор Intel уточнил, что изменения затронули в основном уровень среднего звена управления — было устранено около половины внутренних управленческих слоев. Такой «точечный» подход, по мнению компании, поможет упростить структуру и сократить издержки.
Новая стратегия Лип-Бу Тана направлена на то, чтобы сократить неэффективные расходы и перестроить бизнес-модель. Руководство заявило, что компания больше не будет инвестировать в проекты, не имеющие четкой финансовой отдачи. Ранее Intel допускала серьезные просчеты в управлении, что привело к отставанию на фоне конкурентов.