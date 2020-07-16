Наука и технологии
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Intel сообщила о "большом" анонсе, намеченном на 2 сентября
Интересно, что же такого компания для нас готовит?
Уже долгое время по сети ходят разговоры, в которых пользователи пытаются выяснить, когда же Intel выпустит новые процессоры, которые по-настоящему всколыхнут рынок. Вполне вероятно, что нам стало известно о том, когда это произойдет, ведь Intel сообщила о "большом" анонсе, намеченном на 2 сентября.
К сожалению, помимо самого факта проведения мероприятия с анонсом, компания никаких официальных данных не сообщила. Но зато интернет-инсайдеры подкинули некоторую пищу для размышлений. Так, согласно имеющимся данным, презентация пройдет в онлайн-формате, даже несмотря на то, что будет происходить осенью. Также сетевые информаторы предполагают, что Intel наконец-то покажет мобильные процессоры Tiger Lake вместе с GPU Xe. Правда, в таком случае компания нарушит данное ею же обещание, согласно которому она должна выпустить Tiger Lake еще до конца лета.
Как бы то ни было, до начала презентации осталось чуть более месяца, так что в ближайшие несколько недель можно ожидать потока различной информации. Как официальной, так и не очень.