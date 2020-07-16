Intel сообщила о "большом" анонсе, намеченном на 2 сентября

К сожалению, помимо самого факта проведения мероприятия с анонсом, компания никаких официальных данных не сообщила. Но зато интернет-инсайдеры подкинули некоторую пищу для размышлений. Так, согласно имеющимся данным, презентация пройдет в онлайн-формате, даже несмотря на то, что будет происходить осенью. Также сетевые информаторы предполагают, что Intel наконец-то покажет мобильные процессоры Tiger Lake вместе с GPU Xe. Правда, в таком случае компания нарушит данное ею же обещание, согласно которому она должна выпустить Tiger Lake еще до конца лета.