Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2025, 13:48
1 мин.

Intel сообщила о получении $5,7 млрд, но США заявили о незавершённой сделке

Детали соглашения всё ещё обсуждаются
Американская компания Intel объявила, что получила от правительства США 5,7 млрд долларов в рамках соглашения о передаче государству 10% своей доли. Об этом сообщил финансовый директор корпорации. По его словам, вложение связано с сохранением контроля над контрактным производством чипов.
Intel сообщила о получении $5,7 млрд, но США заявили о незавершённой сделке

© Ferra.ru

Однако Белый дом заявил, что окончательные условия сделки ещё не согласованы. В администрации отметили, что договорённости находятся в проработке и окончательно не закреплены. Intel от комментариев отказалась.

В рамках соглашения правительство также получило право на дополнительную долю в 5%, если компания утратит контроль более чем над половиной своего производственного бизнеса. Руководство Intel считает, что вероятность этого мала, и в итоге такие права останутся невостребованными.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#сша
,
#Intel