Intel сообщила о получении $5,7 млрд, но США заявили о незавершённой сделке

Опубликовано 29 августа 2025, 13:481 мин.
Intel сообщила о получении $5,7 млрд, но США заявили о незавершённой сделкеДетали соглашения всё ещё обсуждаются
Американская компания Intel объявила, что получила от правительства США 5,7 млрд долларов в рамках соглашения о передаче государству 10% своей доли. Об этом сообщил финансовый директор корпорации. По его словам, вложение связано с сохранением контроля над контрактным производством чипов.
© Ferra.ru
Однако Белый дом заявил, что окончательные условия сделки ещё не согласованы. В администрации отметили, что договорённости находятся в проработке и окончательно не закреплены. Intel от комментариев отказалась.
В рамках соглашения правительство также получило право на дополнительную долю в 5%, если компания утратит контроль более чем над половиной своего производственного бизнеса. Руководство Intel считает, что вероятность этого мала, и в итоге такие права останутся невостребованными.