Intel сообщила о получении $5,7 млрд, но США заявили о незавершённой сделке

Однако Белый дом заявил, что окончательные условия сделки ещё не согласованы. В администрации отметили, что договорённости находятся в проработке и окончательно не закреплены. Intel от комментариев отказалась.

В рамках соглашения правительство также получило право на дополнительную долю в 5%, если компания утратит контроль более чем над половиной своего производственного бизнеса. Руководство Intel считает, что вероятность этого мала, и в итоге такие права останутся невостребованными.