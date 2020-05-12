Intel создаст искусственный интеллект для нахождения рака на ранних стадиях

К разработке и дальнейшему обучению нейросети привлекут 29 международных медицинских и исследовательских учреждений, во главу которых встанет заведение под названием Penn Medicine. Общими усилиями они займутся загрузкой имеющиеся в их распоряжении снимков в общую базу ИИ, чтобы у нее было максимальное количество “пищи” для обучения.

”ИИ демонстрирует большие перспективы для раннего выявления опухолей головного мозга, но ему потребуется больше данных, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Используя программное и аппаратное обеспечение Intel, мы работаем с Университетом Пенсильвании и федерацией из 29 медицинских центров, чтобы продвигать идентификацию опухолей головного мозга, защищая конфиденциальные данные пациентов”, — рассказал главный инженер Intel Labs.