Intel создаст квантовый компьютер в Японии

Опубликовано 07 февраля 2025, 18:041 мин.
Intel создаст квантовый компьютер в ЯпонииПроект реализуется совместно с японским институтом
Intel заключила соглашение с японским Национальным институтом передовой промышленной науки и технологий (AIST) для создания квантового компьютера нового поколения. В рамках сотрудничества компания предоставит свои процессоры для поддержки проекта.
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После завершения разработки система будет доступна как японским, так и зарубежным университетам. Кроме того, к квантовому компьютеру смогут получить доступ и частные компании, но на коммерческой основе.
Intel стала второй компанией, подписавшей подобное соглашение с AIST. Еще в июне 2024 года японский институт объявил о партнерстве с IBM для создания квантового компьютера с 10 000 кубитами, запуск которого запланирован на 2029 год. Согласно договору, IBM и AIST совместно разрабатывают полупроводники и интегральные схемы, необходимые для построения мощных квантовых систем.
Источник:Data Centre Dynamics Ltd
Автор:Булат Кармак
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