Intel создаст квантовый компьютер в Японии

После завершения разработки система будет доступна как японским, так и зарубежным университетам. Кроме того, к квантовому компьютеру смогут получить доступ и частные компании, но на коммерческой основе.

Intel стала второй компанией, подписавшей подобное соглашение с AIST. Еще в июне 2024 года японский институт объявил о партнерстве с IBM для создания квантового компьютера с 10 000 кубитами, запуск которого запланирован на 2029 год. Согласно договору, IBM и AIST совместно разрабатывают полупроводники и интегральные схемы, необходимые для построения мощных квантовых систем.