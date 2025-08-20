Intel столкнулась с оттоком специалистов после отмены ключевых проектов

Опубликовано 20 августа 2025, 19:301 мин.
Intel столкнулась с оттоком специалистов после отмены ключевых проектовСотрудники переходят к Samsung и другим конкурентам
Intel начала терять опытных инженеров и ведущих специалистов на фоне внутренней перестройки и отмены ряда перспективных проектов. После назначения новым генеральным директором Лип-Бу Тана стратегия компании сместилась в сторону краткосрочной эффективности и увеличения стоимости для акционеров. В результате несколько технологических направлений, заложенных ещё при предыдущем руководстве, оказались закрыты.
© Ferra.ru
В частности, прекращены разработки, связанные с использованием стеклянных подложек и другими экспериментальными технологиями в сфере производства полупроводников. Эти инициативы, по мнению бывшего руководства, могли обеспечить долгосрочное лидерство на рынке, однако теперь признаны слишком затратными и малорентабельными.
Решение об остановке программ стало поводом для ухода ряда ключевых инженеров, которые начинали работу ещё с первых этапов развития этих технологий. Согласно сообщениям корейских СМИ, многие из них переходят в Samsung и другие технологические компании, активно развивающие полупроводниковое производство.