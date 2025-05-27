Intel уличила бывших сотрудников в хищении почти миллиона долларов

вцин до ноября 2024 года работала в отделе аппаратного производства Intel в Израиле. Ее увольнение произошло в рамках сокращения штата и не было связано с предполагаемыми преступлениями, так как на тот момент они еще не были раскрыты. Циболевский зарегистрировал компанию «Energy Electronics 2000» осенью 2023 года и вскоре стал официальным поставщиком Intel.

Суть схемы заключалась в том, что Авцин запрашивала у Циболевского коммерческие предложения на оборудование, передавала их руководству, а затем якобы меняла тип закупки — с «компонентов» на «услуги». Такая подмена позволяла обойти строгие процедуры проверки, так как для «услуг» не требовались подтверждающие документы.

Чтобы не вызывать подозрений, Циболевский выставлял счета на суммы не выше 20 тысяч долларов — это был предел, на который Авцин имела право одобрять закупки самостоятельно. Расследование также показало, что часть операций проходила через стороннюю фирму Levanon Kogan, которая оказывала услуги компаниям, не зарегистрированным у Intel. Всего было выявлено около 30 фиктивных заказов на сумму более 2 миллионов шекелей.

Intel требует в суде вернуть украденные средства и всю возможную прибыль, полученную в результате этих операций.