Intel увеличила заказы на оборудование ASML High-NA для технологии 14A

Опубликовано 24 сентября 2025, 23:331 мин.
Intel увеличила заказы на оборудование ASML High-NA для технологии 14AКомпания делает ставку передовое оборудование
Intel увеличила заказы на передовое литографическое оборудование у нидерландской компании ASML. Речь идет о системах High-NA EUV, которые считаются наиболее совершенными в производстве чипов. Согласно данным аналитиков, Intel планирует приобрести две такие установки вместо одной.
Это оборудование необходимо Intel для освоения перспективного технологического процесса 14A. Стоимость одной машины ASML достигает 370 миллионов долларов, а общие инвестиции компании в литографию могут составить от 1 до 2 миллиардов долларов.
Как отмечают эксперты, 14A-процесс станет ключевым испытанием для подразделения Intel Foundry Services. Руководство компании ранее заявляло, что в случае недостаточного интереса клиентов к этой технологии может пересмотреть свои планы по развитию передовых производств.