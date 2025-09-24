Intel увеличила заказы на оборудование ASML High-NA для технологии 14A

Это оборудование необходимо Intel для освоения перспективного технологического процесса 14A. Стоимость одной машины ASML достигает 370 миллионов долларов, а общие инвестиции компании в литографию могут составить от 1 до 2 миллиардов долларов.

Как отмечают эксперты, 14A-процесс станет ключевым испытанием для подразделения Intel Foundry Services. Руководство компании ранее заявляло, что в случае недостаточного интереса клиентов к этой технологии может пересмотреть свои планы по развитию передовых производств.