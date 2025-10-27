Intel уволила 20 500 сотрудников за три месяца при новом главе и 35 500 за два года

Если учитывать 15 000 увольнений при предыдущем руководстве, общее сокращение за два года составило 35 500 человек.

К концу сентября 2025 года численность персонала Intel снизилась со 108 900 до 88 400 работников, включая 83 300 сотрудников в головной компании и 5100 в дочерних структурах, таких как Mobileye.

Основная часть увольнений пришлась на II квартал, когда Intel потратила более $1 млрд на реструктуризацию.

Хотя Тан заявлял о сокращении менеджеров среднего звена, значительная часть уволенных оказалась инженерами и техническими специалистами. Компания также урезала R&D-бюджет на $800 млн, закрыв ряд исследовательских направлений.

Руководство подчеркивает, что цель — создать «меньшую, но более эффективную Intel», Она должна быть сосредоточена на высокодоходных направлениях: ИИ, дата-центрах и производстве чипов.