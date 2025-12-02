Intel вложит более $200 млн в развитие мощностей в Малайзии

Решение основано на уверенности Intel в долгосрочном планировании Малайзии. У компании уже есть строящийся завод передовой упаковки в штате Пенанг, который завершен на 99%. В 2021 году Intel объявила об инвестициях в $7 млрд в этот объект.

Малайзия занимает около 13% мирового рынка упаковки, сборки и тестирования чипов. Этот сектор обеспечивает 40% экспортной выручки страны. Малайзия стремится укрепить свои позиции в глобальной цепочке поставок на фоне конкуренции между государствами.