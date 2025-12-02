Intel вложит более $200 млн в развитие мощностей в Малайзии

Опубликовано 02 декабря 2025, 21:431 мин.
Intel вложит более $200 млн в развитие мощностей в МалайзииКомпания сделает страну центром сборки и тестирования чипов
Intel объявила о дополнительных инвестициях в размере 860 миллионов малайзийских ринггитов ($208 млн) в свои мощности в Малайзии. Как сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, компания намерена сделать государство центром своих операций по сборке и тестированию полупроводников.
Решение основано на уверенности Intel в долгосрочном планировании Малайзии. У компании уже есть строящийся завод передовой упаковки в штате Пенанг, который завершен на 99%. В 2021 году Intel объявила об инвестициях в $7 млрд в этот объект.
Малайзия занимает около 13% мирового рынка упаковки, сборки и тестирования чипов. Этот сектор обеспечивает 40% экспортной выручки страны. Малайзия стремится укрепить свои позиции в глобальной цепочке поставок на фоне конкуренции между государствами.