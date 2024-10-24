Intel выиграла суд против ЕС по делу о штрафе в 1,06 миллиарда евро

Опубликовано 24 октября 2024, 17:181 мин.
Intel выиграла суд против ЕС по делу о штрафе в 1,06 миллиарда евроНаложенном в 2009 году
Компания Intel одержала значительную победу в судебной борьбе с Европейским Союзом (ЕС), выиграв дело о штрафе в размере 1,06 миллиарда евро, наложенном на нее в 2009 году. Суд отменил первоначальное решение, указав на недостаточные доказательства того, что Intel предоставляла незаконные скидки производителям ПК.
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В 2009 году ЕС обвинил Intel в использовании скрытых скидок, чтобы вытеснить конкурентов с рынка процессоров, а также в том, что она платила производителям за задержку или прекращение запуска продуктов на базе процессоров AMD. Однако в 2017 году высший суд Европы приказал пересмотреть дело, так как комиссия не провела экономическую оценку влияния действий Intel на конкурентов.
В 2022 году второй по значимости суд Европы подтвердил, что Комиссия провела неполный анализ и отменила штраф.