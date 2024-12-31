Intel выпустит высокопроизводительную видеокарту Battlemage с 24 ГБ

Согласно данным, полученным от Quantum Bits, запуск карты с увеличенным объемом памяти намечен на 2025 год. В отличие от более доступных моделей, таких как Arc Battlemage B580, которая популярна среди обычных пользователей, новая версия с 24 ГБ VRAM будет ориентирована на профессионалов и потребности в производительности.

Такая видеокарта идеально подходит для рабочих станций, где требуется высокая вычислительная мощность, например, для обучения AI-моделей и обработки больших объемов данных. Несмотря на отсутствие аналогичных предложений от Intel на данный момент, решение с 24 ГБ памяти выглядит логичным шагом для компании, стремящейся занять свою нишу на рынке рабочих решений.