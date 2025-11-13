Intel закрыла 30 «дыр» в драйверах Wi-Fi, Arc и Iris Xe вместе с обновлением микрокода

Патчи охватывают процессоры с 12-го по 14-е поколения Core, серию Core Ultra и серверные Xeon Scalable (4–6 поколения).

Наиболее важные исправления касаются популярных драйверов. В Intel PROSet/Wireless Wi-Fi Software (INTEL-SA-01398) устранена серьезная уязвимость, из-за которой могла нарушаться работа беспроводных сетей. Рекомендуется обновить драйвер Wi-Fi до версии 23.160 и выше.

В Intel Graphics Advisory (INTEL-SA-01356) исправлены ошибки повышения привилегий и стабильности для Arc B-серии и Iris Xe — нужно установить драйвер 32.0.101.6913 или новее.

Кроме того, патчи затронули Intel Rapid Storage Technology, Killer Software и Server Configuration Utility. Обновление всех драйверов снижает риск атак и повышает стабильность систем.