Intel закрыла 30 «дыр» в драйверах Wi-Fi, Arc и Iris Xe вместе с обновлением микрокода

Опубликовано 13 ноября 2025, 07:081 мин.
Intel закрыла 30 «дыр» в драйверах Wi-Fi, Arc и Iris Xe вместе с обновлением микрокодаПолучается, пора обновляться
Компания Intel выпустила крупное обновление микрокода версия 20251111, а также опубликовала 30 новых бюллетеней безопасности.
Патчи охватывают процессоры с 12-го по 14-е поколения Core, серию Core Ultra и серверные Xeon Scalable (4–6 поколения).
Наиболее важные исправления касаются популярных драйверов. В Intel PROSet/Wireless Wi-Fi Software (INTEL-SA-01398) устранена серьезная уязвимость, из-за которой могла нарушаться работа беспроводных сетей. Рекомендуется обновить драйвер Wi-Fi до версии 23.160 и выше.
В Intel Graphics Advisory (INTEL-SA-01356) исправлены ошибки повышения привилегий и стабильности для Arc B-серии и Iris Xe — нужно установить драйвер 32.0.101.6913 или новее.
Кроме того, патчи затронули Intel Rapid Storage Technology, Killer Software и Server Configuration Utility. Обновление всех драйверов снижает риск атак и повышает стабильность систем.