Intel запустила в США завод Fab 52 с производством по техпроцессу 18А

Intel начала массовое производство процессоров по усовершенствованному технологическому процессу 18A на новом заводе Fab 52, расположенном в Аризоне. Для создания этих чипов, таких как Panther Lake и Clearwater Forest, используются системы литографии EUV от нидерландской компании ASML.

Строительство завода заняло четыре года и обошлось в $7 млрд. На заводе установлено новейшее оборудование, включая системы литографии ASML EUV, которые могут обрабатывать до 200–220 кремниевых пластин толщиной 300 мм в час. В распоряжении Intel имеется не менее 12 таких систем, в то время как на соседней фабрике Fab 42 применяются системы DUV для других этапов производства.

В процессе 18A применяются транзисторы RibbonFET с универсальным затвором и технология PowerVia, которая позволяет подавать питание с обратной стороны кристалла. Это требует перестановки пластин для силовых соединений, что освобождает место для сигналов и уменьшает количество масок и этапов производства.

По сообщениям источника, Fab 52 проводит первичные испытания, а окончательная сборка и сортировка осуществляются на предприятиях вендора в Нью-Мексико.