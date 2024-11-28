Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 07:24
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Intel, живи: власти США выделят $8 млрд на поддержку жизни компании

Честная конкуренция, говорили они...
Intel и администрация Байдена достигли соглашения о выделении компании до $7.86 млрд в рамках программы CHIPS Act.
Intel, живи: власти США выделят $8 млрд на поддержку жизни компании
© Wccftech

Эти средства направлены на развитие производства полупроводников на американской территории.

Выделенные средства помогут Intel реализовать проекты в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне. Кроме того, компания сможет воспользоваться налоговым вычетом в размере 25% от инвестиций, превышающих $100 млрд.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер отметил, что эти вложения обеспечат развитие технологий, создание десятков тысяч рабочих мест и укрепление цепочек поставок.

Благодаря программе CHIPS Act, Intel продолжает наращивать мощности для выпуска передовых чипов, включая Intel 3 и 18A, которые станут важными для национальной безопасности США.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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