Intel, живи: власти США выделят $8 млрд на поддержку жизни компании

Эти средства направлены на развитие производства полупроводников на американской территории.

Выделенные средства помогут Intel реализовать проекты в Аризоне, Нью-Мексико, Огайо и Орегоне. Кроме того, компания сможет воспользоваться налоговым вычетом в размере 25% от инвестиций, превышающих $100 млрд.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер отметил, что эти вложения обеспечат развитие технологий, создание десятков тысяч рабочих мест и укрепление цепочек поставок.

Благодаря программе CHIPS Act, Intel продолжает наращивать мощности для выпуска передовых чипов, включая Intel 3 и 18A, которые станут важными для национальной безопасности США.