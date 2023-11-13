Интерактивная карта ресурсов России станет доступна для бизнеса с января 2024 года

Государственные испытания геосервисов «Цифровая Земля» успешно завершены, и начиная с января следующего года, эти сервисы будут доступны для всех пользователей. Об этом объявил Валерий Заичко, заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ Роскосмоса, на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» в Институте космических исследований РАН.

«Цифровая Земля» предоставляет регионам наглядную информацию для экомониторинга, отслеживания развития сельского хозяйства, состояния лесных территорий, и контроля за чрезвычайными ситуациями. Он также обеспечивает мониторинг строительных работ и управление природными ресурсами. В начале ноября Роскосмос объявил о завершении первого этапа масштабирования геосервиса, охватившего всю территорию России.

21-я международная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» проходит в Институте космических исследований РАН с 13 по 17 ноября 2023 года.