Наука и технологии
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Интерьер пассажирских самолетов могут сделать более похожими на плацкартные поезда
Выглядит разработка крайне интересно
В сети появился достаточно интересный ролик, в котором стартап Zephyr Aerospace предлагает достаточно интересный редизайн пассажирских самолетов. Благодаря их идеям, интерьер воздушных судов могут сделать более похожими на плацкартные поезда.
Так, при сохранении прежней плотности рассадки, новая конструкция кресел от Zephyr Aerospace сможет создать достаточно безопасное расстояние между пассажирами, увеличив при этом их комфорт. И все это стало реальностью благодаря добавлению нового верхнего пространства — это тот самый уровень, на котором сейчас хранят ручную кладь.
По словам основателя стартапа Джеффри О'Нила, их разработка призвана вернуть людей в ту эпоху, когда полеты на самолетах были роскошным опытом не только для находящихся в бизнес-классе, но и для всех остальных пассажиров.