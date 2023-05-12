Интерес или всё-таки фетиш? Чек с подписью Стива Джобса в США продали за $100 тысяч

23:19, 12 мая 2023
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Интерес или всё-таки фетиш? Чек с подписью Стива Джобса в США продали за $100 тысячИзначально цена составляла «скромные» $25 тысяч
На одном из аукционов в США был продан чек с подписью Стива Джобса. Изначально лот оценивался в $25 тысяч, но последняя ставка составила $106985.
В описании лота сказано, что чек «в идеальном состоянии», на нём стоит подпись Стива Джобса для оплаты услуг консалтинговой компании Crampton, Remke & Miller от 8 июля 1976 года.
На чеке указан первый официальный адрес компании Apple: Пало-Альто, 770 Welch Rd., Ste. 154. Этот адрес использовался для почты, но все операции Джобсом и Стивом Возняком проводились в их знаменитом гараже.