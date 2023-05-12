Интерес или всё-таки фетиш? Чек с подписью Стива Джобса в США продали за $100 тысяч

В описании лота сказано, что чек «в идеальном состоянии», на нём стоит подпись Стива Джобса для оплаты услуг консалтинговой компании Crampton, Remke & Miller от 8 июля 1976 года.

На чеке указан первый официальный адрес компании Apple: Пало-Альто, 770 Welch Rd., Ste. 154. Этот адрес использовался для почты, но все операции Джобсом и Стивом Возняком проводились в их знаменитом гараже.