Интерфейс как на iOS и качественное отслеживание рук: появились подробности об AR-гарнитуре Apple

На этот раз наши коллеги поделились подробностями о VR/AR-шлеме компании. По их словам, анонс гарнитуры всё же намечен на 2023 год. При этом устройство получит «iOS-подобный» интерфейс, который можно встретить на современных iPhone и iPad.

Гарнитуру также можно будет использовать в качестве внешнего дисплея для компьютеров Mac или же для выведения дисплея своего Mac в VR. В таком режиме компьютером можно будет управлять с помощью физической клавиатуры и трекпада/мыши.

Отслеживание движения глаз и рук будет основным преимуществом шлема, а для анализа рук и глаз пользователя будут использоваться специальные камеры.

Так, например, пользователи смогут управлять шлемом, глядя на экранный элемент, чтобы выбрать его, и используя жесты для активации экранного элемента. Предполагаемая стоимость новинки — 3000 долларов.