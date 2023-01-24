Наука и технологии
09:54, 24 января 2023
1 мин.

Интерфейс как на iOS и качественное отслеживание рук: появились подробности об AR-гарнитуре Apple

Но, судя по всему, будет очень дорого

Издание Bloomberg продолжает радовать нас инсайдами о будущих устройствах Apple.

Интерфейс как на iOS и качественное отслеживание рук: появились подробности об AR-гарнитуре Apple

Фото: PC Guide

На этот раз наши коллеги поделились подробностями о VR/AR-шлеме компании. По их словам, анонс гарнитуры всё же намечен на 2023 год. При этом устройство получит «iOS-подобный» интерфейс, который можно встретить на современных iPhone и iPad.

Гарнитуру также можно будет использовать в качестве внешнего дисплея для компьютеров Mac или же для выведения дисплея своего Mac в VR. В таком режиме компьютером можно будет управлять с помощью физической клавиатуры и трекпада/мыши.

Отслеживание движения глаз и рук будет основным преимуществом шлема, а для анализа рук и глаз пользователя будут использоваться специальные камеры.

Так, например, пользователи смогут управлять шлемом, глядя на экранный элемент, чтобы выбрать его, и используя жесты для активации экранного элемента. Предполагаемая стоимость новинки — 3000 долларов.

Источник:MacRumors
Теги:
#Apple
,
#AR
,
#VR
Новости партнеров
Новости партнеров