Интернет-архив восстановил работу после кибератаки

Основатель Интернет-архива Брюстер Кахл сообщил, что сайт теперь доступен, но может потребовать дальнейшего обслуживания, что может привести к временной приостановке его работы. Пользователи могут обращаться к Wayback Machine для поиска 916 миллиардов ранее сохраненных веб-страниц, однако возможность добавления новых страниц в архив временно отключена.

Восстановление сервиса осуществляется постепенно. Команда Архива возвращает доступ к электронным почтовым ящикам и веб-краулерам для Национальных библиотек.