Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2024, 06:45
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Интернет-архив восстановил работу после кибератаки

Но в в режиме «только для чтения»
Интернет-архив восстановил свою работу в режиме «только для чтения» после кибератаки, которая вывела сайт и сервис Wayback Machine из строя 9 октября. Атака включала в себя утечку данных и DDoS-атаку, в результате которой были похищены данные пользователей, включая 31 миллион уникальных записей из базы аутентификации.
Интернет-архив восстановил работу после кибератаки

© Ferra.ru

Основатель Интернет-архива Брюстер Кахл сообщил, что сайт теперь доступен, но может потребовать дальнейшего обслуживания, что может привести к временной приостановке его работы. Пользователи могут обращаться к Wayback Machine для поиска 916 миллиардов ранее сохраненных веб-страниц, однако возможность добавления новых страниц в архив временно отключена.

Восстановление сервиса осуществляется постепенно. Команда Архива возвращает доступ к электронным почтовым ящикам и веб-краулерам для Национальных библиотек.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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