Интернет и соцсети назвали причастными к деградации человечества

Так, по мнению специалиста, частое использование социальных сетей и интернета чревато деградацией людей. Мкртычян отметил, что некоторые негативные последствия этого можно заметить уже сейчас. В частности, он заметил, что заядлые любители смартфонов теряют способность мыслить.

“Я преподаю в вузе около 20 лет, причем не только у психологов. Я работаю с врачами, юристами, специалистами технических направлений и наблюдаю из поколения в поколение обратную динамику. Современные студенты абсолютно не умеют работать с большими массивами информации. Особенно если эта информация сложная”, — сообщил психолог.

Специалист считает, что вся проблема в том, что молодежь использует уже готовые сценарии. Для того, чтобы избежать снижения общего уровня интеллекта, он порекомендовал читать книги, причем именно в печатном виде.