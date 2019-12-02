Наука и технологии
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Интернет-магазин Amazon обвинили в антисемитизме
Компания уже принесла извинения и удалила неподобающие товары с площадки
Как стало известно, польский государственный музей Аушвиц-Биркенау сумел отыскать в американском интернет-магазине Amazon новогодние украшения, на которых был изображен Освенцим — концентрационный лагерь для евреев времен Второй мировой войны.
”Продавать „елочные украшения“ с изображениями Аушвица кажется не совсем приемлемым. А изображение Аушвица на открывалке для бутылок — возмутительным и неуважительным”, — говорится в официальном обращении музея к Amazon в Twitter-аккаунте заведения.
Само собой представители Amazon отреагировали на пост мгновенно, после чего сразу же удалили указанные товары с сайта. Правда музей оказался достаточно проворным, чтобы найти в каталоге интернет-площадки еще несколько позиций с изображениями бывшего нацистского концлагеря. Amazon и в этом случае применил санкции по отношению к данным товарам, сняв их с продажи.