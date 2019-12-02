Интернет-магазин Amazon обвинили в антисемитизме

Само собой представители Amazon отреагировали на пост мгновенно, после чего сразу же удалили указанные товары с сайта. Правда музей оказался достаточно проворным, чтобы найти в каталоге интернет-площадки еще несколько позиций с изображениями бывшего нацистского концлагеря. Amazon и в этом случае применил санкции по отношению к данным товарам, сняв их с продажи.