Интернет-магазин отправит своего голосового помощника на луну

Для Аарона Рубенсона, вице-президента Amazon Alexa, включение Alexa в миссию имеет особое значение. По его словам, "Alexa - это понятие окружающего интеллекта, который находится там, когда он вам нужен... но затем также исчезает, когда он вам не нужен".

Под руководством компании Lockheed Martin, основного подрядчика космического корабля Orion, который планируют использовать при полете на луну, Amazon усовершенствовала аппаратное обеспечение Echo, чтобы оно было более устойчивым к радиации в космической среде, а также усовершенствовала программное обеспечение Alexa, чтобы она лучше воспринимала голосовые команды в капсуле, которая может быть более шумной, чем обычная жилая комната.

Космическая версия Alexa использует возможности платформы для поддержки голосового взаимодействия, даже если космический корабль находится вне связи с землей. Местное голосовое управление означает, что экипажам на лунной орбите не придется постоянно иметь дело с секундными разрывами связи, с которыми сталкивались астронавты "Аполлона".