Интернет-магазин Плеер.ру закрыли за махинации с чеками

Популярный интернет-магазин Плеер.ру закрыли по решению суда на 30 дней за махинации с чеками. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на близкий к компании источник.

На сайте Плеер.ру пока сообщается лишь следующее: «По техническим причинам магазин сегодня не работает. Приносим свои извинения». Источник отметил: «По решению суда в настоящий момент работа приостановлена на 30 дней на основании махинаций с чеками. Таким образом, это означает закрытие магазина».

В июле 2018 года Федеральная налоговая служба и ФСБ России обнаружили нарушения в работе интернет-магазина. Плеер.ру не использовал предусмотренные законом онлайн-кассы, на которые должен был перейти с 1 июля 2018 года. Проверка обнаружила, что полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались.