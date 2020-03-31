Интернет-магазин "слил" цену долгожданной PlayStation 5 раньше времени

Так, если верить данным, опубликованным площадкой, стоимость PlayStation 5 составит 6 989 крон или 80 тыс рублей по курсу на момент написания материала. Правда, в подобную цену верится с огромным трудом, так как прежние слухи прямо указывали на то, что цена PS5 не превысит 500 долларов, которые и так делают новую консоль “самой дорогой приставкой компании”.

Напомним, что официально Sony так и не представила PlayStation 5, ограничившись лишь сомнительной презентацией, на которой рассказала о возможностях инновационного SSD-накопителя, который будет установлен в новую консоль.