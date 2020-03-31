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Интернет-магазин "слил" цену долгожданной PlayStation 5 раньше времени
Правда, такая цена вряд ли вам понравится
Последние несколько месяцев геймеры по всему миру ждут, когда же Sony назовет цену своей новой консоли. Сгладить ожидание игроков решился датский интернет-магазин Fotex, который “слил” цену долгожданной PlayStation 5 раньше времени.
Так, если верить данным, опубликованным площадкой, стоимость PlayStation 5 составит 6 989 крон или 80 тыс рублей по курсу на момент написания материала. Правда, в подобную цену верится с огромным трудом, так как прежние слухи прямо указывали на то, что цена PS5 не превысит 500 долларов, которые и так делают новую консоль “самой дорогой приставкой компании”.
Напомним, что официально Sony так и не представила PlayStation 5, ограничившись лишь сомнительной презентацией, на которой рассказала о возможностях инновационного SSD-накопителя, который будет установлен в новую консоль.