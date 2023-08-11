Наука и технологии
22:39, 11 августа 2023
1 мин.

Интернет-магазин Wildberries начал тестировать новый логотип

Но это не ребрендинг

Пресс-служба интернет-магазина Wildberries подтвердила РИА Новости информацию о начале тестирования нового логотипа компании.

О ребрендинге речи пока не идёт. Это именно тестирование: компания собирает от покупателей обратную связь, новый логотип используется выборочно — в некоторых новых пунктах выдачи заказов.

Новый логотип не имеет острых углов, стал более округлым, изменился и шрифт.

Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте.

Пресс-служба Wildberries
Новости партнеров
Новости партнеров