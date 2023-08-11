Интернет-магазин Wildberries начал тестировать новый логотип

О ребрендинге речи пока не идёт. Это именно тестирование: компания собирает от покупателей обратную связь, новый логотип используется выборочно — в некоторых новых пунктах выдачи заказов.

Новый логотип не имеет острых углов, стал более округлым, изменился и шрифт.