Интернет на 10 Гбит/с в истребителе: США научат F-35 обмениваться данными со спутниками

По сообщениям, скорость такой передачи данных составит 10 Гбит/с. Для передачи данных будет использоваться канал «атмосфера-космос», что позволит обходить воздействие на самолёт систем радиоэлектронной борьбы.

Но есть трудность, с которой столкнутся военные при использовании этой технологии, — сбой лазерной связи при передаче данных во время маневрирования самолёта. При этом утверждается, что использование лазерной связи в разреженной атмосфере и космосе позволяет избегать искажений, которые наблюдаются у наземных систем.