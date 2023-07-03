Интернет на новой ветке московского метро ускорили на 40%

Билайн в Московском метро на Большой кольцевой линии (БКЛ) увеличил скорость мобильного интернета на 40%, как сообщает пресс-служба оператора. Специалисты компании провели модернизацию инфраструктуры на линии, чтобы обеспечить клиентам Билайн более качественную связь во время их поездок по метро.

Для улучшения связи на БКЛ были включены новые дополнительные диапазоны 4G: 800 МГц и 2100 МГц. Благодаря этому общее количество базовых станций, обслуживающих БКЛ, выросло на 15% до 248 штук. Каждый диапазон играет свою роль: 800 МГц позволяет расширить зону покрытия сети, а 2100 МГц позволяет большему числу клиентов одновременно пользоваться сетью.

На Большой кольцевой линии скорость мобильного интернета Билайн на новых и существующих станциях может достигать 250 Мбит/с. Это позволяет клиентам смотреть видео в высоком разрешении и пользоваться популярными интернет-сервисами с комфортом.

Согласно исследованию, проведённому информационно-аналитическим агентством «Телеком Дейли» в марте 2023 года, Билайн является лидером по стабильности и непрерывности мобильного интернета на Большой кольцевой линии. Это означает, что клиенты Билайн могут оставаться на связи и пользоваться интернет-сервисами с комфортом даже во время движения поездов.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона, ПАО «ВымпелКом», отмечает, что оставаться всегда на связи является ключевой потребностью для многих москвичей. Качество связи на станциях и во время движения поездов стало уже привычным для миллионов жителей и гостей столицы. Однако с ростом качества возрастает и потребление, поэтому Билайн продолжает улучшать свою сеть на популярном транспорте Москвы, чтобы она стала ещё более быстрой и доступной для всех.