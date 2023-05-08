Интернет оказался полезен для защиты от старческого слабоумия

Результаты научной работы были опубликованы в Journal of the American Geriatrics Society. Специалисты провели масштабное исследование, включая более 18 000 пациентов возрастом от 50 до 65 лет, и наблюдали за ними на протяжении 17 лет.

Участников исследования разделили на две группы, основываясь на их регулярном использовании Интернета. Учёные обнаружили, что риск развития деменции у активных пользователей веба был в два раза ниже.

В то же время, учёные подчеркнули, что чрезмерное использование Интернета может быть вредным. Те, кто проводят в нём более шести часов, имеют такой же риск развития болезни, как и те, кто пользуются им время от времени.

Напомним, что деменция — это группа заболеваний мозга, ведущих к ухудшению памяти и двигательных функций. Одним из наиболее известных и распространённых является болезнь Альцгеймера.