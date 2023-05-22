«Интернет по карточкам». Минцифры предложил ввести налог на трафик

«Интернет по карточкам». Минцифры предложил ввести налог на трафикРоссийские власти нашли хитрый способ выдавить YouTube из страны без официальной блокировки
Иностранные компании могут обязать выплачивать крупные суммы за нагрузку на российский трафик
Зарубежные компании, такие как Google и WhatsApp, интернет-сервисы, могут обязать платить операторам связи за передачу трафика. Это предложение включено в стратегию развития связи и имеет целью получение платежей от зарубежных сервисов. Однако российские сервисы, такие как VK и Rutube, исключены из этой обязанности. Предложение также предусматривает исключение некоторых компаний из реестра организаторов распространения информации (ОРИ), включая «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники» и сервисы «Яндекса». Предложение вызывает разные мнения, и некоторые считают, что оно может привести к проблемам с доступом к контенту и сотрудничеству с российскими интернет-сервисами.
В России планируется значительное увеличение интернет-трафика, особенно за счёт стриминга видео высокого разрешения и приложений виртуальной реальности. В результате предложение о введении платы за передачу трафика может быть рассмотрено как мера для обеспечения устойчивости и развития телекоммуникационной отрасли. Примеры международного опыта, такие, как решение южнокорейского суда, обязавшего Netflix компенсировать оператору связи стоимость передачи трафика, используются в качестве аргументов в пользу данного предложения. Однако эта инициатива вызывает опасения относительно её влияния на доступность контента и возможные негативные последствия для сотрудничества с российскими интернет-сервисами.
Российские контент-провайдеры уже сейчас оплачивают услуги операторов связи напрямую или через коммерческих операторов доставки контента. Идея взимания платежей с зарубежных компаний, использующих инфраструктуру операторов для доставки своего контента, вызывает опасения относительно возможного разрыва сотрудничества и негативного влияния на скорость доступа пользователей. В то же время, российские сервисы могут получить преимущество перед зарубежными конкурентами, так как им не придётся платить за передачу своего трафика. Эта инициатива вызывает дебаты и требует дальнейшего обсуждения, прежде чем будут приняты окончательные решения по введению платы за передачу трафика в России.