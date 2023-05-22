«Интернет по карточкам». Минцифры предложил ввести налог на трафик

Зарубежные компании, такие как Google и WhatsApp, интернет-сервисы, могут обязать платить операторам связи за передачу трафика. Это предложение включено в стратегию развития связи и имеет целью получение платежей от зарубежных сервисов. Однако российские сервисы, такие как VK и Rutube, исключены из этой обязанности. Предложение также предусматривает исключение некоторых компаний из реестра организаторов распространения информации (ОРИ), включая «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники» и сервисы «Яндекса». Предложение вызывает разные мнения, и некоторые считают, что оно может привести к проблемам с доступом к контенту и сотрудничеству с российскими интернет-сервисами.

В России планируется значительное увеличение интернет-трафика, особенно за счёт стриминга видео высокого разрешения и приложений виртуальной реальности. В результате предложение о введении платы за передачу трафика может быть рассмотрено как мера для обеспечения устойчивости и развития телекоммуникационной отрасли. Примеры международного опыта, такие, как решение южнокорейского суда, обязавшего Netflix компенсировать оператору связи стоимость передачи трафика, используются в качестве аргументов в пользу данного предложения. Однако эта инициатива вызывает опасения относительно её влияния на доступность контента и возможные негативные последствия для сотрудничества с российскими интернет-сервисами.

Российские контент-провайдеры уже сейчас оплачивают услуги операторов связи напрямую или через коммерческих операторов доставки контента. Идея взимания платежей с зарубежных компаний, использующих инфраструктуру операторов для доставки своего контента, вызывает опасения относительно возможного разрыва сотрудничества и негативного влияния на скорость доступа пользователей. В то же время, российские сервисы могут получить преимущество перед зарубежными конкурентами, так как им не придётся платить за передачу своего трафика. Эта инициатива вызывает дебаты и требует дальнейшего обсуждения, прежде чем будут приняты окончательные решения по введению платы за передачу трафика в России.