Интернет подсел на сервис, который превращает фотографии в портреты времен Да Винчи

На просторах интернета набирает популярность новый сервис под названием Ai Portraits. Он создает портреты в стиле эпохи Возрождения, в результате чего любой пользователь может загрузить на сайт свое фото, а на выходе получить картину в стиле Леонардо да Винчи, Микеланджело и многих других известных художников. Как это ни удивительно, нейросеть, создающая произведения искусства из фото людей, разработал итальянский исследователь Мауро Мартино. Для обучения искусственного интеллекта он использовал более 45 тыс картин эпохи Возрождения. Что интересно, если на сайт загрузить фотографию с улыбкой, то на итоговом портрете она исчезнет, так как во времена Ренессанса традиция портрета исключала юмор. Художники той эпохи считали, что улыбка искажает правильные черты лица человека.