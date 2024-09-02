Интернет-полиция Китая перешла от преследования блогеров к их подписчикам

Недавний случай привлек внимание: студенты и участники дискуссионной группы на платформе Discord, заблокированной в Китае, были вызваны на допросы.

Один из них, по имени Дуань, был задержан на 24 часа и допрошен о своих связях с популярным блогером Ян Минхао и его Discord-активностью.

При этом ранее китайские власти уже сосредоточивались на преследовании активных участников общественно-политических дискуссий, но теперь они начали вызывать на допросы и простых подписчиков.

Это вызывает обеспокоенность среди пользователей, особенно в условиях нарастающего давления на свободу слова и ужесточения интернет-цензуры в стране.