Интернет-полиция Китая перешла от преследования блогеров к их подписчикам

Опубликовано 02 сентября 2024, 08:241 мин.
Интернет-полиция Китая перешла от преследования блогеров к их подписчикамЭто может стать большой проблемой
В Китае усиливается контроль над интернет-пространством — теперь под прицелом властей оказываются не только блогеры, но и их подписчики.
Недавний случай привлек внимание: студенты и участники дискуссионной группы на платформе Discord, заблокированной в Китае, были вызваны на допросы.
Один из них, по имени Дуань, был задержан на 24 часа и допрошен о своих связях с популярным блогером Ян Минхао и его Discord-активностью.
При этом ранее китайские власти уже сосредоточивались на преследовании активных участников общественно-политических дискуссий, но теперь они начали вызывать на допросы и простых подписчиков.
Это вызывает обеспокоенность среди пользователей, особенно в условиях нарастающего давления на свободу слова и ужесточения интернет-цензуры в стране.