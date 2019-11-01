Наука и технологии
Сегодня 19:25
Интернет-продажу электронных сигарет начали запрещать
Пока только в Китае
В Китае местное государственное управление табачной монополии разместило извещение, содержащее требования к физическим и юридическим лицам ограничить продажу несовершеннолетним электронных сигарет, а также остановить распространение данной продукции в интернете.
”С целью усилить защиту физического и психологического здоровья несовершеннолетних и предотвратить покупку ими электронных сигарет через интернет, настаиваем на том, чтобы все производители и продавцы электронных сигарет немедленно закрыли интернет-магазины и приложения, где можно купить соответствующие товары”, — сообщается в опубликованных данных.
Ведомство также призвало компетентные органы увеличить контролирование рынка электронных сигарет, пресекать их продажи, а также выявлять и уведомлять о нарушениях. На данный момент информация о способах, которыми будут достигнуты данные требования и чем грозит их несоблюдение, не разглашается.