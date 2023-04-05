Интернет-провайдерам повысили штрафы за отказ установить систему слежки СОРМ

СОРМ — системы оперативно-разыскных мероприятий, которые операторы связи обязаны устанавливать на своих сетях. Эти системы позволяют правоохранительным органам получать доступ к звонкам, SMS и интернет-трафику абонентов.

Минцифры предложило за первое нарушение взимать штраф в размере 0,001-0,003% от годовой выручки оператора за услуги связи, за повторное — 0,01-0,03%, тот есть речь идёт об оборотных штрафах. На данный момент в КоАП есть статья, предусмотренная за неустановку СОРМ. Штраф предполагает взыскание 300-500 тысяч рублей за первое нарушение и 2-6 млн — за повторное.

Как отмечается, Госдума в первом чтении поддержала предложенный Минцфиры законопроект.