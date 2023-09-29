Интернет-ресурсы обяжут платить провайдерам за большой объём трафика

Интернет-ресурсы обяжут платить провайдерам за большой объём трафикаМинцифры обсуждает такой законопроект
Издание Forbes сообщило об обсуждении Минцифры законопроекта, который обязывает крупные интернет-сервисы платить провайдерам за пропуск «существенных объёмов трафика». Как отмечается, ведомство прорабатывает отмену принципа сетевой нейтральности.
Сетевая нейтральность — условия взаимодействия, когда провайдеры не отдают предпочтение какому-то виду трафика, но пропускают его одинаково и на равных условиях для всех. Операторы и онлайн-сервисы считают, что должны решать этот вопрос самостоятельно, поэтому даже государственный посредник в виде подведомственного Минцифры Роскомнадзора попросту не нужен.
Известно, что сетевая нейтральность как принцип работы появилась на ранней стадии существования интернета, чтобы не дать крупным провайдерам и операторам связи задавить небольшие тогда ещё интернет-компании. Согласно проекту стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленного Минцифры, принцип сетевой нейтральности утерял актуальность: онлайн-сервисы в России по объёму трафика сравнимы с телекоммуникационными компаниями. Потому что чем больше провайдеры наращивают ёмкость сетей, тем больше сервисы вроде онлайн-кинотеатров, которые как раз и являются объектом регулирования, наращивают мощности для более качественного контента, увеличивая объём трафика. И за это планируется ввести плату.
Между оператором и сервисом должен быть составлен договор на оплату услуг передачи «существенного объёма трафика в сетях передачи данных».
Как изменится отрасль, пока непонятно. Как отметил генеральный директор Института исследования интернета Карен Казарян, в настоящее время и провайдеры, и интернет-сервисы следуют принципам, установленным ФАС. Это помогает операторам развивать новые сервисы и не допускать дискриминации разнообразных услуг.
Международный опыт показывает, что войны вокруг сетевой нейтральности заканчиваются плохо для всех сторон — операторы и интернет-платформы теряют деньги, ухудшается пользовательский опыт. В России достаточно понятная модель, без избыточного регулирования, платформы достаточно вкладываются в развитие сетей, однако, скорее всего, с развитием новых поколений связи эту модель нужно будет пересмотреть.