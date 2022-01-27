Интернет Северной Кореи подвергся DDoS-атакам

Джунаде Али, исследователь кибербезопасности из Великобритании, который отслеживает ряд различных северокорейских веб-серверов и серверов электронной почты, сказал, что во время очередной атаки весь трафик в Северную Корею и из нее был отключен.

“Когда кто-то пытался подключиться к IP-адресу в Северной Корее, интернет буквально не мог направить данные в страну”, - объяснил ситуацию эксперт.

Спустя несколько часов серверы, обрабатывающие электронную почту, были доступны, но некоторые отдельные сервисы таких учреждений, как авиакомпания Air Koryo, министерство иностранных дел Северной Кореи и Naenara - официальный портал правительства Северной Кореи, продолжали испытывать нагрузки и простои.

Сеульский новостной сайт NK Pro, занимающийся мониторингом ситуации в Северной Корее, сообщил, что журналы регистрации и сетевые записи показывают, что сайты на северокорейских веб-доменах в основном недоступны, поскольку северокорейская система доменных имен (DNS) перестала передавать маршруты, по которым должны идти пакеты данных.