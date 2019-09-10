Интернет-такси могут заставить брать только "чистых перед лицом государства" водителей

”Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных”, — приводит выдержку из обращения издание “Известие”.

Что важно, факт того, что полученный изданием документ подлинный, подтвердил и директор сервиса "Максим" Максим Шушарин.