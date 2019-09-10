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Интернет-такси могут заставить брать только "чистых перед лицом государства" водителей

Правда, об этом попросили сами агрегаторы
Стало известно, что еще 23 августа крупнейшие российские агрегаторы такси, в число которых вошли "Максим", "Ситимобил", "Яндекс.Такси" и "Везет", направили в государственно-правовое управление президента России письмо. В нем компании предлагают заметно ужесточить процедуру найма водителей на работу, проверяя их, помимо всего прочего, на наличие судимости, различного рода зависимостей, а также наличие лишения прав по государственным базам данных.

”Обеспечить возможность проверки информации о водителе в целях увеличения реального уровня безопасности при перевозке легковым такси: проверка учета в спецдиспансерах, действительности водительского удостоверения, информации о наличии судимостей на основании данных из государственных баз и реестров с сохранением принципов защиты персональных данных”, — приводит выдержку из обращения издание “Известие”.

Что важно, факт того, что полученный изданием документ подлинный, подтвердил и директор сервиса "Максим" Максим Шушарин.

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