«Интернет ваш не нужОн»: почти половина россиян считают интернет вредным для детей

Почти половина россиян (45%) считают, что интернет вреден для детей, сообщает Фонд общественного мнения (ФОМ). В то же время 42% россиян высказали мнение, что интернет полезен для несовершеннолетних. Стоит отметить, что доля недовольных интернетом россиян в данном контексте впервые за долгие годы превысила долю тех, кто считает, что интернет приносит пользу.

Те, кто относит интернет к числу вредных технологий, указали на то, что в сети слишком много ненужной информации (18%). Также было отмечено, что из-за интернета школьники начинают плохо учиться (9%) и становятся зависимыми (8%). С другой стороны, те россияне, кто поддерживает интернет, считают, что в сети можно найти много ценной информации (20%). Они также отмечают, что интернет расширяет кругозор (11%) и полезен для учёбы (10%).

Опрос ФОМ также показал, что 68% россиян считают, что родители несут ответственность за безопасность детей в интернете. 15% опрошенных высказались за надзорные органы, 10% — за владельцев сайтов и приложений, 5% — за самих детей, а 2% — за учителей.