Инвалиды смогут передвигаться с помощью силы мысли

Ученые из разных стран разработали уникальный метод, который позволит людям, пережившим различные заболевания, ограничивающие движение, контролировать коляску дистанционно. Специалистами было создано специальное “мозговое” устройство, которое крепится на заднюю часть шеи. Аппарат способен обрабатывать сигналы мозга даже лучше, чем электроэнцефалография.
Также ученые прибегли к методам глубокого обучения, чтобы понять, какие из электродов, которые были подключены к “мозговому” устройству, наиболее продуктивно взаимодействуют. Это позволило сделать устройство менее габаритным и уменьшить количество используемых датчиков, что сделало его более доступным.