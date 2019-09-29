Инвалиды смогут передвигаться с помощью силы мысли

Проблема людей, которые лишены возможности свободно перемещаться довольно остро стоит в нашем обществе. Часто, мы даже не задумываемся, насколько сложно им бывает, особенно тем, кто не может управлять инвалидной коляской. Однако данной проблемой занялись ученые и в обозримом будущем нуждающиеся смогут передвигаться с помощью силы мысли