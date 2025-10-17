Инвестиции в ИИ запустили миллиардную гонку дата-центров в Нигерии

Крупные компании, включая Equinix, Microsoft, MTN и Airtel, создают современные площадки для обработки данных, чтобы удовлетворить растущий спрос на облачные технологии и вычислительные мощности. Быстрое распространение ИИ требует мощной инфраструктуры, а стремительный рост числа пользователей усиливает нагрузку на цифровую среду.

В стране активно развиваются решения на основе искусственного интеллекта, адаптированные к местным языкам и потребностям. Особое внимание уделяется сельскому хозяйству, горнодобывающей промышленности и другим отраслям, где востребованы технологии анализа данных, спутниковые снимки и системы на базе 5G.

Рынок облачных вычислений в Нигерии растет более чем на 25% ежегодно. К 2030 году его объем может превысить 3 миллиарда долларов. Правительственные реформы в области цифрового управления и защиты данных способствуют притоку инвестиций.