Инвестор вложил $250 в мем-криптовалюту и заработал на ней $1 млн. Но их продажа займёт более 46 тыс лет

Но счастье оказалось мимолётным, т.к. оценка актива и его реальная стоимость — совершенно разные понятия. Так, аналитик Гжегож Дроздз указывает, что для продажи всех 5,9 трлн PEPE потребуется около 46 000 лет — спрос на монету крайне низок.

Более того, попытка продать токены по сниженной цене мгновенно обрушит их стоимость практически до нуля. Ситуацию можно сравнить с активами миллиардеров: если они попытаются продать крупную партию акций по сниженной стоимости, их цена моментально рухнет, и миллиардерами они быть сразу же перестанут.

Напомним, что создатели монеты PEPE вдохновились лягушонком Пепе и назвали свою криптовалюту «самой запоминающейся мемной монетой в истории». Однако, несмотря на определённый хайп в сети, она не пользуется большим спросом.