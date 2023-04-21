Инвестор вложил $250 в мем-криптовалюту и заработал на ней $1 млн. Но их продажа займёт более 46 тыс лет

Инвестор вложил $250 в мем-криптовалюту и заработал на ней $1 млн. Но их продажа займёт более 46 тыс летДостаточно грустная ситуация
На этой неделе инвестору посчастливилось обменять свои 0,125 Ethereum (примерно $250) на астрономическую сумму в 5,9 трлн монет мем-криптовалюты PEPE. Вскоре после этого их стоимость возросла до $1 млн.
Но счастье оказалось мимолётным, т.к. оценка актива и его реальная стоимость — совершенно разные понятия. Так, аналитик Гжегож Дроздз указывает, что для продажи всех 5,9 трлн PEPE потребуется около 46 000 лет — спрос на монету крайне низок.
Более того, попытка продать токены по сниженной цене мгновенно обрушит их стоимость практически до нуля. Ситуацию можно сравнить с активами миллиардеров: если они попытаются продать крупную партию акций по сниженной стоимости, их цена моментально рухнет, и миллиардерами они быть сразу же перестанут.
Напомним, что создатели монеты PEPE вдохновились лягушонком Пепе и назвали свою криптовалюту «самой запоминающейся мемной монетой в истории». Однако, несмотря на определённый хайп в сети, она не пользуется большим спросом.