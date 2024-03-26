Инвестор вступился за Bitcoin и назвал актив таким же «мошенничеством», как и доллар

По его словам он жалеет, что ранее не купил большее количество монет. А отношение к BTC как к возможному мошенничеству имеет примерно такой же смысл, как если бы считать мошенничеством «доллар США, евро, йену или любую другую бумажную валюту».

В соцсети Х Кийосаки заявил, что американские политики, равно как и лидеры банковских и финансовых структур некомпетентны, поэтому не могут понять, как контролировать растущий госдолг США, а страна буквально развалилась, из-за того, что Штаты печатают порядка триллиона долларов каждые 90 дней для оплаты счетов.

И в связи с этим биткоин выгодно отличается, поскольку подчиняется закону Меткалфа — закону о силе сетей. Именно это, по мнению Кийосаки, и делает актив столь востребованным и надёжным.

«Сила биткоина, доллара США, сетей мобильной связи и компаний сетевого маркетинга зависит именно от сетевого взаимодействия людей. Вот почему закон Меткалфа важен. Большинство новых альткоинов запущены на основе Эфириума. Сколько из них будут так же хороши, как биткоин, покажет только время. Большинство из них умрет, потому что они не соблюдают закон Меткалфа и не могут построить сеть», — подчеркнул инвестор.